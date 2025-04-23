"Получается, это просто блеф?": Вот это поворот - Киргизия заговорила по-другому после неожиданного решения по мигрантам в России

Киргизия, ещё на прошлой неделе грозившая России ультиматумами, неожиданно заговорила по-другому. Русские блогеры указали на реакцию на неожиданный поворот с мигрантами в России: "Получается, это просто блеф?"Напомним, что накануне приезжих взбудоражила новость о неожиданном для мигрантов решении русского бизнеса, - отечественные предприниматели стали постепенно набирать на работу сотрудников из Северной Кореи.