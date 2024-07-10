Спонсор Зеленского сбежал в Лондон вместе с компроматом о взятках

фото: На Украине обсуждают побег из страны миллиардера Геннадия Боголюбова. На Украине обсуждается одна из главных новостей страны — побег 62-летнего миллиардера Геннадия Боголюбова, состояние которого, по оценкам экспертов Foebes, оценивается в $1 млрд.