Экс-советник Кучмы: Зеленский приготовил вертолет для эвакуации

Вассерман посоветовал украинскому политику бежать в Россию. Экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин в Сети заявил, что президент Украины Владимир Зеленский подготовился к неудачам на фронте, запасшись вертолетом на случай невыгодного для себя развития ситуации.