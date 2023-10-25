Экс-советник Кучмы: Зеленский приготовил вертолет для эвакуации

Вассерман посоветовал украинскому политику бежать в Россию. Экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин в Сети заявил, что президент Украины Владимир Зеленский подготовился к неудачам на фронте, запасшись вертолетом на случай невыгодного для себя развития ситуации.
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