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Экс-советник Кучмы: Зеленский приготовил вертолет для эвакуации

Экс-советник Кучмы: Зеленский приготовил вертолет для эвакуации

Вассерман посоветовал украинскому политику бежать в Россию. Экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин в Сети заявил, что президент Украины Владимир Зеленский подготовился к неудачам на фронте, запасшись вертолетом на случай невыгодного для себя развития ситуации.

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