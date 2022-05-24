24.05.22==Отстрел снабжения: ВС РФ уничтожили крупную партию иностранных вооружений на Украине

А российские истребители и комплексы ПВО за сутки сбили два штурмовика Су-25 в ДНР и Херсонской области УКРАИНА ДОНБАСС РОССИЯ В Минобороны России 21 мая заявили об ударе по лагерю подготовки украинского спецназа под Одессой и запасам военного топлива на Одесском припортовом заводе, а также о воздушном бое над ДНР, в котором российские истребители сбили украинский штурмовик Су-25.
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