В Северодвинском краеведческом музее сегодня откроется фотовыставка

Открытие новой экспозиции «Без виз и паспортов» пройдёт уже сегодня — в 15:00. Приглашаются все желающиеФотовыставка посвящена перелетным птицам, она подготовлена по результатам экспедиционных выездов Визит-центра Музей Белого моря.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии