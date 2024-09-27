В Северодвинском краеведческом музее сегодня откроется фотовыставка

Открытие новой экспозиции «Без виз и паспортов» пройдёт уже сегодня — в 15:00. Приглашаются все желающиеФотовыставка посвящена перелетным птицам, она подготовлена по результатам экспедиционных выездов Визит-центра Музей Белого моря.