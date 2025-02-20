В России назвали прошлый год переломным в достижении целей СВО

2024 год стал переломным в достижении целей специальной военной операции (СВО). Об этом в интервью «Красной звезде» заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.
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