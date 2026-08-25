Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Никакие покаяния не помогут»: Для тех, кто поддерживает Украину, предлагают ввести новый спецстатус

«Никакие покаяния не помогут»: Для тех, кто поддерживает Украину, предлагают ввести новый спецстатус

«Никакие покаяния не помогут»: Для тех, кто поддерживает Украину, предлагают ввести новый спецстатус У предателей отнимут паспорта и закроют въезд в страну, пообещал Дмитрий Медведев Дмитрий Родионов На фото: председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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