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Царьград

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Топливный кризис в России: ситуация на 28 августа 2026 года: АИ-95 исчез с 80% заправок, цены бьют рекорды

Топливный кризис в России: ситуация на 28 августа 2026 года: АИ-95 исчез с 80% заправок, цены бьют рекорды

Бензина в стране становится всё меньше, а цены на него растут с начала года почти на 20%. Топливный кризис в России к концу августа 2026 года достиг масштабов, сравнимых с пиковыми значениями начала лета.

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