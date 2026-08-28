Топливный кризис в России: ситуация на 28 августа 2026 года: АИ-95 исчез с 80% заправок, цены бьют рекорды

Бензина в стране становится всё меньше, а цены на него растут с начала года почти на 20%. Топливный кризис в России к концу августа 2026 года достиг масштабов, сравнимых с пиковыми значениями начала лета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии