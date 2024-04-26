В НГУ создали метод получения нанопорошков для терапии рака ультрафиолетом

Сотрудники Центра трансфера технологий и коммерциализации Новосибирского государственного университета запатентовали технологию получения наночастиц, которые в дальнейшем можно использовать в лечении онкологических заболеваний при помощи ультрафиолетового излучения.
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