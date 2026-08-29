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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Краснодар» побил рекорд «Зенита», забив в 26-м матче подряд в РПЛ

Защитник « Краснодара »  Жубал отметился голом на 19-й минуте матча с « Ростовом » (1:0, первый тайм) в 6-м туре Альфа-Банк РПЛ .

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