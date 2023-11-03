Россиянкам дали простые советы по облегчению симптомов цистита

Врач-уролог Алина Медведева дала простые советы по профилактике цистита. По словам специалиста, для лечения этого заболевания используют антибиотики, а для облегчения симптомов — теплые ванны, обильное питье и диету.
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