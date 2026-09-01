Россельхознадзор призвал не носить кур и кроликов в МФЦ для их регистрации

С 1 сентября в России стартовал обязательный учёт домашней птицы и кроликов для владельцев, содержащих более десяти особей.
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ХА-ХА-ХА!!! Во, бляааа, до "централизовались", ети иху, чиновников мать! ИДИОТИЗМ з"ачиновнивачивания" или как эту хрень - сьтремление ВСЕХ И ВСЯ загнать под чиновников, называктся, ?! ПРАВИЛЬНО делают, что несут кур...! Может ОДУМАЮТСЯ с этим ИДИОТИЗМОМ! Мля, ну НА ХРЕНА сваливать ВСЁ в одну кучу? Это же НЕИЗБЕЖНЫЕ огромные, МНОГОДНЕВНЫЕ ОЧЕРЕДИ! От чего хотели уйти, то и УСУГУБИЛИ до ИДИОТИЗМА! Придурки, блин...
Слава российским чиновникам!!! Как же их колбасит то...
А было бы очень интересно посмотреть на парад сельхозживотных в холлах МФЦ или Россельхознадзора!