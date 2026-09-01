Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 584 подписчика

Россельхознадзор призвал не носить кур и кроликов в МФЦ для их регистрации

Россельхознадзор призвал не носить кур и кроликов в МФЦ для их регистрации

С 1 сентября в России стартовал обязательный учёт домашней птицы и кроликов для владельцев, содержащих более десяти особей.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Валерий Симоненко
Валерий Симоненкоизменено

ХА-ХА-ХА!!! Во, бляааа, до "централизовались", ети иху, чиновников мать! ИДИОТИЗМ з"ачиновнивачивания" или как эту хрень - сьтремление ВСЕХ И ВСЯ загнать под чиновников, называктся, ?! ПРАВИЛЬНО делают, что несут кур...! Может ОДУМАЮТСЯ с этим ИДИОТИЗМОМ! Мля, ну НА ХРЕНА сваливать ВСЁ в одну кучу? Это же НЕИЗБЕЖНЫЕ огромные, МНОГОДНЕВНЫЕ ОЧЕРЕДИ! От чего хотели уйти, то и УСУГУБИЛИ  до ИДИОТИЗМА! Придурки, блин...