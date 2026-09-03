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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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На пятый год войны чиновники так ничего и не поняли. Русские массово понесли кур в МФЦ. И это не шутка

На пятый год войны чиновники так ничего и не поняли. Русские массово понесли кур в МФЦ. И это не шутка

С 1 сентября русские должны регистрировать домашнюю птицу. Формально чиновники всё сделали верно. Но для простого человека это лишняя морока.

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