На пятый год войны чиновники так ничего и не поняли. Русские массово понесли кур в МФЦ. И это не шутка

С 1 сентября русские должны регистрировать домашнюю птицу. Формально чиновники всё сделали верно. Но для простого человека это лишняя морока.
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Чиновники как раз давно уже поняли, что проще и быстрее добывать средства, это собирать их с простого народа. Подход этот уже системный, но систему эту мы можем изменить, на выборах.
Маразм крепчает . Единая РОссия руководящая и направляющая сила нашего общества .
я бы коров и свеней привел пускай там нужду справляют
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А если в деревне интернета нет. То что же делать. Всех кур в МФЦ вести.?
Специально сделано. Чтобы выборы сорвать! Пусть чиновники сами по дворам ходят и кур считают. а вдруг кто утаит цыплёнка. И штрафы надо ввести за неучёт!
Безголовые какие-то! А вы и дальше за Единую Россию голосуйте. Они ещё и не то придумают!
а самый Главный как всегда НЕ В КУРСЕ????