Токаев назвал условия установления долгосрочного мира после конфликтов

Для достижения долгосрочного устойчивого мира в условиях болезненного процесса формирования многополярности необходимы готовность к уступкам и твердая приверженность нормам международного права, а также решение всех споров на основе Устава ООН, заявил в интервью «Известиям» президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
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