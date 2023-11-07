Токаев назвал условия установления долгосрочного мира после конфликтов

Для достижения долгосрочного устойчивого мира в условиях болезненного процесса формирования многополярности необходимы готовность к уступкам и твердая приверженность нормам международного права, а также решение всех споров на основе Устава ООН, заявил в интервью «Известиям» президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.