Вспышка загадочной болезни в Конго может быть связана с загрязнённой водой

В Конго зарегистрирована вспышка загадочной болезни, из-за которой уже погибли десятки человек. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), основной причиной заболевания может быть загрязнённая вода, потребление которой массово наблюдается среди заболевших.
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