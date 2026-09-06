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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гризманн забил в 3-м матче подряд. У форварда «Орландо» 5+3 в 8 играх МЛС

Форвард «Орландо» Антуан Гризманн забил победный гол в матче МЛС с «Сан-Диего» (1:0). 35-летний француз продлил голевую серию до 3 игр, результативную (4+2) – до 4.

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