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Истребители F-16 для Украины: как изменятся боевые действия?

Истребители F-16 для Украины: как изменятся боевые действия?

Издание The Washington Post сообщило о поступлении в Украину истребителей F-16. Однако, по мнению американского политолога Джона Миршаймера, это оружие может оказаться бесполезным из-за превосходства российских вооруженных сил.

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