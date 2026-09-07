В DPA назвали причину пожара на электроподстанции в Берлине

БЕРЛИН, 7 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы исходят из того, что причиной пожара на электроподстанции в центральном районе Берлина является технический дефект.
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