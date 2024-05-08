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Орлов забросил 2-ю шайбу в этом плей-офф. У него 3 броска и 3 блока за 25:56 во 2-м матче с «Рейнджерс»

Орлов забросил 2-ю шайбу в этом плей-офф. У него 3 броска и 3 блока за 25:56 во 2-м матче с «Рейнджерс»

Защитник «Каролины» отличился во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Рейнджерс» (3:4 2ОТ, 0-2).

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