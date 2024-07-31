На Ямале опубликовали первый отчёт об устойчивом развитии региона

В документе представлены результаты работы за последние три года, а также планы на будущее. Он содержит информацию о социально-экономическом развитии округа, экологической ситуации, а также о мерах, которые предпринимаются в целях устойчивого развития.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)