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На Ямале опубликовали первый отчёт об устойчивом развитии региона

На Ямале опубликовали первый отчёт об устойчивом развитии региона

В документе представлены результаты работы за последние три года, а также планы на будущее. Он содержит информацию о социально-экономическом развитии округа, экологической ситуации, а также о мерах, которые предпринимаются в целях устойчивого развития.

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