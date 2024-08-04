Врач-диетолог Березников назвал самые опасные масла для здоровья

Вместо них эксперт рекомендует употреблять льняное, рыжиковое и горчичное масла.Доктор медицинских наук Алексей Березников заявил, что жителям России стоит исключить из рациона оливковое и авокадовое масла.
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