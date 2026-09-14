Ученый объяснил, почему вычесть секунду из суток сложнее, чем прибавить

Вычесть секунду из суток Всемирного координированного времени (UTC) оказалось сложнее, чем прибавить, потому что когда вводилась шкала UTC, никто не предполагал, что это когда-либо понадобится, поэтому технической возможности для этого в программном обеспечении не предусмотрели, рассказал начальник отдела определения параметров вращения Земли Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Росстандарта Сергей Пасынок.
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