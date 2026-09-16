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ИА Реалист

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Трамп утвердил пакет военной помощи Израилю

Трамп утвердил пакет военной помощи Израилю

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Администрация президента США Дональда Трампа готовится утвердить пакет военной помощи Израилю на сумму $2,8 млрд.

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