Игроки Fantasy ЧМ верят в Месси – 33% выбрали его капитаном на следующий тур. Вторым идет Мбаппе – 14%

Завершился 1-й тур ЧМ-2022. Уже сегодня, 25 ноября, команды начнут играть 2-й тур. У игроков в фэнтези всего несколько часов на то, чтобы сделать трансферы, определиться со стартовым составом и выбрать капитана.
Популярные статьи
- Министр внутренних дел Германии с повязкой One Love пришла на матч с Японией. Она сидит рядом с Инфантино
- Сергачев дважды помешал Пастрняку забить в пустые ворота «Тампы». У него 3 хита, 2 блока и 3 перехвата за 24:26
- Сибскана о Германии: «Вместо футбола решили чьи-то права позащищать. Кайф, что японцы им заткнули ##########»
Свежие комментарии