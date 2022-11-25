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Игроки Fantasy ЧМ верят в Месси – 33% выбрали его капитаном на следующий тур. Вторым идет Мбаппе – 14%

Игроки Fantasy ЧМ верят в Месси – 33% выбрали его капитаном на следующий тур. Вторым идет Мбаппе – 14%

Завершился 1-й тур ЧМ-2022. Уже сегодня, 25 ноября, команды начнут играть 2-й тур. У игроков в фэнтези всего несколько часов на то, чтобы сделать трансферы, определиться со стартовым составом и выбрать капитана.

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