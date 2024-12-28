Поезда задерживаются в Воронеже в результате атаки ВСУ

МОСКВА, 28 декабря, ФедералПресс. В пригороде Воронежа и нескольких районах области было обнаружено и уничтожено более десяти беспилотных летательных аппаратов ВСУ силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы.
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