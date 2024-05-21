TASS/AP/Efrem Lukatsky Первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что лидера киевского режима Владимира Зеленского в будущем вместо политической карьеры ждет военный трибунал Донбасса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии