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Джабаров предрек Зеленскому военный трибунал Донбасса вместо карьеры

Джабаров предрек Зеленскому военный трибунал Донбасса вместо карьеры

TASS/AP/Efrem Lukatsky Первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что лидера киевского режима Владимира Зеленского в будущем вместо политической карьеры ждет военный трибунал Донбасса.

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