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Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Кака экс-игроку сборной Украины Усаковскому: «Я не помню ни одного твоего удара по воротам, клоун»

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Кака экс-игроку сборной Украины Усаковскому: «Я не помню ни одного твоего удара по воротам, клоун»

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Кака прокомментировал высказывание экс-игрока сборной Украины Сергея Усаковского.

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