Изгнание из рая: за что эсеры хотят лишить Семигина должности председателя комитета Госдумы?

Глава фракции «Справедливой России — За правду» вице-председатель Госдумы Сергей Миронов заявил о том, что фракция приняла решение об освобождении Геннадия Семигина от должности председателя комитета Госдумы по делам национальностей.
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