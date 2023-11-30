Поезда на МЦД-1 с 30 ноября по 8 декабря будут курсировать по другому расписанию

С 30 ноября по 8 декабря 2023 года поезда первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) будут курсировать по измененному расписанию из-за обновления инфраструктуры на участке между Бескудниково и Лобней.
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