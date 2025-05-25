Москва повышает ставки, а Трамп выходит из игры?

Неделю назад автор рискнул пованговать, что итогом анонсированного на тот момент разговора Владимира Путина и Дональда Трампа станет объявление о прекращении огня на условиях, близких к российским, но предъявленное миру как величайшее достижение «миротворца» Трампа.
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