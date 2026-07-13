«У вас двое суток! Я все здесь выкуплю!» — бывший бедняк вернулся, чтобы отомстить своим обидчикам

ВераВерная

Смертельная обида молодости заставила Алексея стать крутым бизнесменом, и наказать своих обидчиков. Удастся ли ему сделать из Тополевки посёлок привлекательный для нормальной жизни, покажет время, но один преданный ему человек уже есть, это его Катя.