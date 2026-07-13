Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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«У вас двое суток! Я все здесь выкуплю!» — бывший бедняк вернулся, чтобы отомстить своим обидчикам

«У вас двое суток! Я все здесь выкуплю!» — бывший бедняк вернулся, чтобы отомстить своим обидчикам

Пыль на въезде в Тополёвку за прошедшие два десятилетия ничуть не изменилась. Она оставалась такой же серой, липкой и пропитанной ароматом высохшей глины, смешанной с запахом старого леса и хвои.

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Комментарии
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Elena Guseva
Уехал, не похоронив мать? Радикально.
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4 н.
ВераВерная
Смертельная обида молодости заставила Алексея стать крутым бизнесменом, и наказать своих обидчиков. Удастся ли ему сделать из Тополевки посёлок привлекательный для нормальной жизни, покажет время, но один преданный ему человек уже есть, это его Катя.
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4 н.
мария тинус
От того, что это неупомянуто, не значит, что не похоронил.
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4 н.