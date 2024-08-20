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The Hill: Харрис не отвечает ожиданиям ветеранов и военных как президент США

The Hill: Харрис не отвечает ожиданиям ветеранов и военных как президент США

Кандидат на пост президента США Камала Харрис недостаточно хорошо разбирается в вопросах национальной безопасности и поддержки ветеранов и военнослужащих, в связи с чем встает вопрос о ее компетенциях как главнокомандующего при победе на выборах.

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