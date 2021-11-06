Театр абсурда

7 783 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Ded
    Слышь дятел . В условиях эпидемии такие законы приостанавливаются и в силу вступают законы и положения отвечающие угр...О преследованиях ...
  • Александр Максимов
    Уже не верится, что кто то за всё ответит...Голикова - богата...
  • Андрей
    что? "Быдло" не простит ? Давно простило, осознав ,что было не право. А не простят ,только быдляки-дебилы из кпрф.«Элита» зря надее...

Работники скорой помощи в Облучье забрали заявления об увольнении

Работники скорой помощи в Облучье забрали заявления об увольнении

  © Артем Геодакян/ТАСС Работники станций скорой медицинской помощи (СМП) в Облучье и Пашково (город и поселение в Еврейской автономной области) забрали заявления об увольнении, поданные ранее в знак протеста против обязательной вакцинации от ковида.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх