Работники скорой помощи в Облучье забрали заявления об увольнении

© Артем Геодакян/ТАСС Работники станций скорой медицинской помощи (СМП) в Облучье и Пашково (город и поселение в Еврейской автономной области) забрали заявления об увольнении, поданные ранее в знак протеста против обязательной вакцинации от ковида.