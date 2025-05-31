Многодетной семье передали 16-местный автобус по поручению Путина

Первый вице-премьер правительства России Денис Мантуров по поручению президента страны Владимира Путина передал многодетной семье Боголовых из Ингушетии 16-местный автобус Sollers Atlant, сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в Telegram-канале.
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