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Глава РПЦ: церковь не осуждает смертную казнь, но и не приветствует ее

Глава РПЦ: церковь не осуждает смертную казнь, но и не приветствует ее

Смертная казнь не осуждается в Священном Писании, и православная церковь никогда ее не осуждала, «если смертная казнь осуществлялась по закону», в то же время «нигде она смертную казнь и не приветствовала», вообще же данным вопросом должны заниматься «те, кто с точки зрения закона определяет меру наказания».

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