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Пронедра

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Беззубов рассказал, как прошли последние минуты Соседова после падения

Беззубов рассказал, как прошли последние минуты Соседова после падения

Из слов Беззубова узнали, как прошли последние минуты жизни Сергея Соседова после падения с лестницы в отеле Нерюнгри.

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