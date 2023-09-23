Джон Хиггинс защитил квалификацию на турнир International Championship 2023

Завершился четвертый день квалификации International Championship 2023 в Шеффилде, по итогам которого Джон Хиггис обыграл Манасавина Фетмалайкула, Марко Фу одержал победу над Робертом Милкинсом, Шон Мерфи с комфортом обыграл Андреса Петрова, Сы Цзяхой нанес поражение Жюльену Леклеркуу в трудном матче, а Нил Робертсон также забронировал себе место в финальных этапах, победив соотечественника Райана Томерсона, сообщает WST Джон Хиггинс (фото: WST) Все новости и результаты International Championship 2023 International Championship 2023.