Сотрудники Тульского и Ногинского спасательных центров усилили группировку МЧС России по ликвидации ЧС в Крыму

23 июня в Крым прибыли подразделения Тульского и Ногинского спасательных центров МЧС России для проведения аварийно-восстановительных работ в городе Ялта, где продолжаются работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного характера.
23 июня в Крым прибыли подразделения Тульского и Ногинского спасательных центров МЧС России для проведения аварийно-восстановительных работ в городе Ялта, где продолжаются работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного характера.
Свежие комментарии