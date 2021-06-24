Сотрудники Тульского и Ногинского спасательных центров усилили группировку МЧС России по ликвидации ЧС в Крыму

Сотрудники Тульского и Ногинского спасательных центров усилили группировку МЧС России по ликвидации ЧС в Крыму

23 июня в Крым прибыли подразделения Тульского и Ногинского спасательных центров МЧС России для проведения аварийно-восстановительных работ в городе Ялта, где продолжаются работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного характера.

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