Спектакль “Не бойся быть счастливым” пройдёт в театре “В игре” 🗓 22 июня, 19:30 📍 Эстонская, 51, “Казино Сочи”, второй этаж 🙋 От 2000₽ 📍 При себе иметь паспорт, 18+ В ролях: ⭐ Иван Стебунов: “Громовы”, “Всё не случайно”, “Дом солнца” ⭐ Анастасия Балякина: “Бедные родственники”, “Восьмидесятые”, “Обычная женщина” ⭐ Михаил Маликов: “Мы эхо друг друга”, “Счастье на десерт”, “Склифосовский” В блокадном Ленинграде в полуразрушенном доме случайно встречаются трое: двое мужчин и женщина.