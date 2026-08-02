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Galaxy Z Fold 8 моментально стал хитом: Samsung срочно увеличивает производство нового флагмана

Galaxy Z Fold 8 моментально стал хитом: Samsung срочно увеличивает производство нового флагмана

Galaxy Z Fold 8 получил новый форматSamsung столкнулась с высоким спросом на Galaxy Z Fold 8. По данным источников в цепочке поставок, количество заказов оказалось выше ожиданий, из-за чего компания уже начала размещать дополнительные заказы на комплектующие у партнеров.

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