Новое решение выдвинули по адским пробкам в элитном районе Владивостока

В администрации Владивостока приняли решение ввести новую временную схему движения в районе ремонта теплотрассы на улицах Стрельникова, Казанской и Сипягина, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.
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