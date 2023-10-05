Шойгу: множество женщин отправляются добровольцами в зону проведения СВО

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу по итогам совещания с командующими группировками в штабе Объединенной группировки российских войск сообщил, что в зону проведения специальной военной операции множество женщин отправляются добровольцами, передает ТАСС.
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