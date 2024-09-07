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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Отец Севикяна о «Локомотиве: «Возвращение не противоречит желанию Эдгара играть в Европе, он на пути к своей цели. Сейчас он счастлив сыграть за родной клуб»

Арендное соглашение железнодорожников с «Ференцварошом» рассчитано до конца сезона-2024/25 и предусматривает право выкупа.

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