9 самых интересных мест Перу

Перу – третья по величине страна Южной Америки. Замечательной особенностью этой страны является то, что на ее территории есть целых три природно-климатических зоны, которые обеспечивают огромное разнообразие пейзажей, флоры и фауны.
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