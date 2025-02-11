В Екатеринбурге стартует Всероссийский фестиваль «Я тебя вижу — Дебют» 24 февраля в 17.00 мск в Екатеринбурге открывается юбилейный, десятый Всероссийский фестиваль «Я тебя вижу — Дебют», который станет уникальной площадкой для открытия новых имен в сфере духовного развития! Что вас ждет на фестивале? Более 30 мастеров из разных уголков России соберутся для того, чтобы стать вашими верными проводниками в этом захватывающем путешествии.