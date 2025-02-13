Артем Дмитрук: Растут протестные настроения в Украине

Как протестные настроения в Украине могут повлиять на политическую ситуацию? ВСУ могут присоединиться к протестам? Народный депутат Артем Дмитрук ответил на вопросы зрителей, читателей и журналиста Александра Шелеста.
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