Врач назвал главные ошибки использования солнцезащитного крема

У солнцезащитного крема есть особенности применения, поэтому при его использовании нужно соблюдать несколько правил, рассказал в беседе с РИА Новости заведующий кожно-венерологическим отделением Видновской клинической больницы Минздрава Московской области, кандидат медицинских наук Алексей Проценко .
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