Врач назвал главные ошибки использования солнцезащитного крема

У солнцезащитного крема есть особенности применения, поэтому при его использовании нужно соблюдать несколько правил, рассказал в беседе с РИА Новости заведующий кожно-венерологическим отделением Видновской клинической больницы Минздрава Московской области, кандидат медицинских наук Алексей Проценко .