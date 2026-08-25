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Черданцев о «Спартаке» при Карседо: «Команда возмужала. У предыдущих тренеров начинались прыжки, эмоции, если что-то не получалось. Нервозность передавалась»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев дал комментарий касательно игры «Спартака» в сезоне Альфа-Банк РПЛ .

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