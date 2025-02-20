Рисуем, играем - мир изучаем

Увлекательно прошло занятие в разновозрастной группе № 2: рисование по мотивам сказки ´Петушок и бобовое зёрнышко´ (с воспитанниками средней подгруппы - с помощью известных им методов - трафаретов, руки и т.
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