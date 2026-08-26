Казачество и наука укрепляют сотрудничество ради будущего

Цель встречи — выстроить эффективную систему взаимодействия между университетом и казачьим войском. В центре внимания оказались студенты казачьих сотен, которые начали создаваться в ведущих кубанских университетах, ставших членами Ассоциации казачьих вузов России.
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