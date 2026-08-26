ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

538 подписчиков

Казачество и наука укрепляют сотрудничество ради будущего

Казачество и наука укрепляют сотрудничество ради будущего

Цель встречи — выстроить эффективную систему взаимодействия между университетом и казачьим войском. В центре внимания оказались студенты казачьих сотен, которые начали создаваться в ведущих кубанских университетах, ставших членами Ассоциации казачьих вузов России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии